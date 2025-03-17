«Локомотив» выиграл Кубок Континента

Ярославскийгарантировал себе 1-е место на Западе и во всей КХЛ, выиграв Кубок Континента.

Напомним, что «железнодорожники» обыграли «Адмирал» со счетом 4:1. После этого матча «Локомотив» набрал 98 очков, команде осталось провести 2 встречи в регулярном чемпионате КХЛ.

«Поздравляю "Локомотив" и всех болельщиков команды с завоеванием первого для клуба Кубка Континента имени Виктора Васильевича Тихонова.

Ярославцы вслед за Кубком Открытия выиграли ещё один трофей в сезоне, по праву став лучшей командой регулярного чемпионата. На всей его дистанции "Локомотив" показывал стабильный хоккей. Команда с первых недель сезона вышла на первое место в турнирной таблице и заслуженно стала обладателем Кубка Континента», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.