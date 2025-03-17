ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
    Все новости спорта

    «Локомотив» выиграл Кубок Континента

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Ярославский «Локомотив» гарантировал себе 1-е место на Западе и во всей КХЛ, выиграв Кубок Континента.

    «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив»

    Напомним, что «железнодорожники» обыграли «Адмирал» со счетом 4:1. После этого матча «Локомотив» набрал 98 очков, команде осталось провести 2 встречи в регулярном чемпионате КХЛ.

    «Поздравляю "Локомотив" и всех болельщиков команды с завоеванием первого для клуба Кубка Континента имени Виктора Васильевича Тихонова.

  • «Адмирал» — в плей-офф, первая пара Кубка Гагарина, борьба «Сибири» и «Нефтехимика»
  • КХЛ: обзор 27-й игровой недели
  • Сегодня

    • Ярославцы вслед за Кубком Открытия выиграли ещё один трофей в сезоне, по праву став лучшей командой регулярного чемпионата. На всей его дистанции "Локомотив" показывал стабильный хоккей. Команда с первых недель сезона вышла на первое место в турнирной таблице и заслуженно стала обладателем Кубка Континента», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Омичи вернутся к победам после недавнего поражения
  • «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Трактор» сдержит самую результативную команду Запада
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Салават Юлаев» зацепится за очки на новой «УГМК-Арене»
  • «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 18 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кесслер — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Исии — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Калинина — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие