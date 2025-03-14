Зубов: Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками

Главный тренеротреагировал на поражение от(0:2).

«По содержанию игра была совершенно другая, чем наша последняя домашняя. Создали моменты, нужно было забивать. Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками. Соперник забил, мы нет.

Обычно, когда ребята бегут вперед, они "обрезаются" и создается больше моментов в твою сторону. Тезис работает немножко по‑другому, когда команда молодая, необученная, не имеет опыта игры в большой хоккей, происходит момент, что нужно где‑то терпеть.

Вы когда смотрите на возраст команды, посмотрите на игроков "Сочи", где они играли, в каких лигах, тогда мы сможем поговорить на равных. Команды строятся годами. Если собираешь команду, нужно время — не три месяца, не год, иногда это занимает больше времени», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

СКА с 79 очками поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (45) — последний.