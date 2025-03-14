ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»21-й тур РПЛ. Семшов верит в победу «Динамо» над «Локо», Журавель не ждет голов в матче «Спартака» и «Зенита»
    Все новости спорта

    Зубов: Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сочи
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов отреагировал на поражение от СКА (0:2).

    Сергей Зубов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Зубов

    «По содержанию игра была совершенно другая, чем наша последняя домашняя. Создали моменты, нужно было забивать. Соперник воспользовался нашими грубыми ошибками. Соперник забил, мы нет.

    Обычно, когда ребята бегут вперед, они "обрезаются" и создается больше моментов в твою сторону. Тезис работает немножко по‑другому, когда команда молодая, необученная, не имеет опыта игры в большой хоккей, происходит момент, что нужно где‑то терпеть.

    Вы когда смотрите на возраст команды, посмотрите на игроков "Сочи", где они играли, в каких лигах, тогда мы сможем поговорить на равных. Команды строятся годами. Если собираешь команду, нужно время — не три месяца, не год, иногда это занимает больше времени», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

    СКА с 79 очками поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (45) — последний.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мирра обыграет Свентек с разгромным счетом?
  • Андреева — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Реал» попытается догнать «Барселону» в таблице
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Локомотив» продолжит терять очки?!
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Милан — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие