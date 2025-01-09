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    «Автомобилист» вырвал победу у «Амура» в матче КХЛ

    «Автомобилист» — «Амур»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Амур
    «Автомобилист» из Екатеринбурга смог сломить сопротивление хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3, забросив две шайбы в последние пять минут.

    Степан Хрипунов
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    Степан Хрипунов

    В составе победителей отличились Артем Каштанов, Андрей Обидин, Шейн Принс и Степан Хрипунов.

    За гостей отличились Кирилл Петьков, Шэйн Принс и Никита Сошников.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Петьков — 3 (Солянников, Метальников), 15:58 — 0:1. Каштанов — 2 (Кузнецов, Дитц), 33:16 — 1:1. Сошников — 13 (Шестаков, Петухов), 35:24 — 1:2. Обидин — 5 (Кизимов, Каштанов), 47:27 — 2:2. Принс — 4 (буллит), 50:16 — 2:3. Голышев — 9 (бол., Кизимов, Блэкер), 55:03 — 3:3. Хрипунов — 9 (Зборовский, Голышев), 59:06 — 4:3Вратари: Галкин — Мишуров (59:23)Броски: 41 (12+12+17) — 23 (10+9+4)Штраф: 6 — 8

    «Автомобилист» с 52 очками идет пытым в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд — 43 очка и 7-е место.

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