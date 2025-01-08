СКА — «Спартак»: счет матча 0:5, обзор голов

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    Дубль Галимова помог «Спартаку» разгромить СКА

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    «Спартак» всухую обыграл СКА (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Ансель Галимов — автор дубля в ворота СКА
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    Ансель Галимов — автор дубля в ворота СКА

    У «красно-белых» дублем отметился нападающий Ансель Галимов, а по шайбе забросили Герман Рубцов, Иван Морозов и Николай Голдобин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
    Голы: Рубцов — 9 (Ефремов, Пашин), 19:27 — 0:1. Галимов — 5 (Пашин), 24:28 — 0:2. Морозов — 14 (Ружичка, Порядин), 29:08 — 0:3. Галимов — 6 (Пашин), 32:21 — 0:4. Голдобин — 10 (Локтионов), 33:53 — 0:5Вратари: Мойсевич (Плешков, 29:08) — ЗагидулинБроски: 39 (11+14+14) — 31 (9+13+9)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Спартак» располагается на 2-й позиции Запада с 57-ю очками в активе. СКА — на 5-й позиции с 54 баллами.

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