Заварухин: Игра шла до гола, и к сожалению мы его не забили

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(0:2).

«Дерби есть дерби… Много моментов, силовой борьбы, драки, буллиты. Игра шла до гола, и к сожалению мы его не забили. Хотя моменты были, три штанги, перекладина…а соперник сыграл здорово и свою ситуацию использовал в концовке. Вратари сыграли здорово. У нас ничья по матчам в этом сезоне, получилось дружеское дерби между уральскими болельщиками. Очень хорошие матчи, с эмоциями.

Не чувствую ли я давление в связи с неудачными результатами? Не хватает забитых голов, мы работаем над этой ситуацией. Что сделать, если люди буллиты не забивают: раньше у них шло, а теперь ни одного в девяти. Рисунок игры у команды есть, моменты есть, проблема в реализации. Сегодня был хороший матч, мы были достойны победить. Что касается домашних матчей — там тоже не было такого, чтобы мы вчистую проигрываем. Нам нужна одна победа, и дальше пойдет. Я давления не чувствую. Мы видим, что ребята в хорошей психологической форме, никто не скован, нам просто нужна одна победа, — передает слова Заварухина "Матч ТВ".

Напомним, что "Автомобилист" в последних 11-и матчах выиграл только 2 раза. Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Заварухина встретятся с "Барысом" 7-го января.