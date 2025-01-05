ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаАПЛ. «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм», «Брайтон» сыграл вничью с «Арсеналом», «Ливерпуль» — «МЮ»
  • 23:12
    • «Вашингтон» уверенно победил «Рейнджерс», одну шайбу забросил Овечкин
  • 22:50
    • «Барселона» легко пробилась в 1/8 финала Кубка Испании
  • 22:28
    • «Брайтон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
  • 01:23
    • «Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
  • 21:58
    • «Фиорентина» потерпела разгромное поражение от «Наполи»
    Все новости спорта

    Сборная США обыграла Чехию в полуфинале МЧМ-2025

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная США Сборная Чехии
    Сборная США в полуфинале молодежного чемпионата мира-2025 одолела Чехию со счетом 4:1.

    Молодежная сборная США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Молодежная сборная США

    У победителей шайбы забросили Гэйб Перро, Коул Эйзерман, Райан Леонард и Оливер Мур.

    В составе Чехии гол забил Филип Станцль.

    Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала
    США U20 — Чехия U20 — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Перро — 3 (Леонард, Миннетян), 3:14 — 1:0. Штанцль — 6, 9:28 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Коннелли, Хатсон), 33:41 — 2:1. Леонард — 5 (Перро, Миннетян), 55:33 — 3:1. Мур — 1 (бол., п.в., Нельсон, Свобода), 58:53 — 4:1Вратари: Огастин — Грабал (56:21 — 57:03, 58:03 — 58:53)Штраф: 6 — 8Броски: 25 (9+7+9) — 27 (7+7+13)

    Сборная США пробилась в финал МЧМ-2025, где встретится с Финляндией. В матче за третье место Чехия сыграет против Швеции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» отправит «Манчестер Юнайтед» в нокаут?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • ЦСКА вновь справится с лидером Запада
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Сможет ли команда Головина дать бой парижанам?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 5 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Депортива Минера — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:10
    •  2.88
  • Прогноз на матч Макартур — Аделаида Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие