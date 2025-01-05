Сборная США обыграла Чехию в полуфинале МЧМ-2025

Молодежная сборная США Фото: globallookpress.com
У победителей шайбы забросили Гэйб Перро, Коул Эйзерман, Райан Леонард и Оливер Мур.
В составе Чехии гол забил Филип Станцль.
Молодежный чемпионат мира. 1/2 финала
США U20 — Чехия U20 — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Перро — 3 (Леонард, Миннетян), 3:14 — 1:0. Штанцль — 6, 9:28 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Коннелли, Хатсон), 33:41 — 2:1. Леонард — 5 (Перро, Миннетян), 55:33 — 3:1. Мур — 1 (бол., п.в., Нельсон, Свобода), 58:53 — 4:1Вратари: Огастин — Грабал (56:21 — 57:03, 58:03 — 58:53)Штраф: 6 — 8Броски: 25 (9+7+9) — 27 (7+7+13)
Сборная США пробилась в финал МЧМ-2025, где встретится с Финляндией. В матче за третье место Чехия сыграет против Швеции.