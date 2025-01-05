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    «Барыс» — «Лада»: счет матча 0:5, обзор голов

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    «Лада» всухую обыграла «Барыс» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Кугрышев — нападающий «Лады»
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    Дмитрий Кугрышев — нападающий «Лады»

    В составе тольяттинской команды дублем отметился Егор Черников, а по шайбе забросили Данил Юртайкин, Денис Баранцев и Александр Волков.

    Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев оформил 3 голевые передачи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
    Голы: Юртайкин — 4 (Шараканов, Михайлов), 3:52 — 0:1. Черников — 7 (Кугрышев), 4:20 — 0:2. Баранцев — 2 (бол., Михайлов), 19:00 — 0:3. Волков — 2 (Кугрышев), 37:49 — 0:4. Черников — 8 (Кугрышев), 41:26 — 0:5Вратари: Бояркин — ТрушковБроски: 24 (8+8+8) — 27 (9+9+9)Штраф: 11 — 9

    После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции с 23 баллами.

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