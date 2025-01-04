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    Терещенко объяснил высокую результативность Овечкина в нынешнем сезоне

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»

    «Слушайте, я давно говорю, что сам "Вашингтон" играет достаточно здорово, поэтому и у Саши есть результат. Просто видно, что он лидер команды, умница, дай бог, чтобы всё было хорошо», — сказал Терещенко Чемпионату.

    В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 22 матча, забросил 18 шайб и сделал 10 голевых передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ осталось 23 шайбы. Напомним, что форвард пропустил больше месяца из-за травмы.

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