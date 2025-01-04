Терещенко объяснил высокую результативность Овечкина в нынешнем сезоне

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о результативности капитанав нынешнем сезоне НХЛ.

«Слушайте, я давно говорю, что сам "Вашингтон" играет достаточно здорово, поэтому и у Саши есть результат. Просто видно, что он лидер команды, умница, дай бог, чтобы всё было хорошо», — сказал Терещенко Чемпионату.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 22 матча, забросил 18 шайб и сделал 10 голевых передач. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ осталось 23 шайбы. Напомним, что форвард пропустил больше месяца из-за травмы.

«Вашингтон» занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 53 очками в активе.