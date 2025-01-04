НХЛ. «Питтсбург» уступил «Флориде», «Чикаго» одолел «Монреаль», «Эдмонтон» — «Анахайм»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б

За 40 секунд до финальной сирены гол забил Рикард Ракелль, когда «Пингвинз» играли в большинстве. Ассистировали ему Майкл Бантинг и Евгений Малкин.

«Флорида» набрала 50 очков в 40 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке — 40 очков в 40 играх.

НХЛ «Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Форслинг — 6 (Барков, Райнхарт), 20:36 — 1:0. Кросби — 11 (бол., Раст, Грызлик), 31:09 — 1:1. Ткачак — 14 (бол., Верхэге, А. Боквист), 48:48 — 2:1. Ракелль — 18 (бол., Бантинг, Малкин), 59:20 — 2:2. Победный буллит: РайнхартВратари: Найт — ДжерриШтраф: 28 — 10Броски: 33 (10+10+10+3) — 31 (13+4+11+3)

«Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б

«Чикаго» — «Монреаль» — 4:2

«Монреаль» набрал 37 очков в 38 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 28 очков в 39 играх.

НХЛ «Чикаго» — «Монреаль» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Голы6 Бертуцци — 13 (бол., Терявяйнен, Бедард), 3:21 — 1:0. Кофилд — 20 (Мэтисон, Сузуки), 18:24 — 1:1. Фолиньо — 9 (Кайсер, Дикинсон), 27:05 — 2:1. Марун — 2 (Донато, Смит), 43:01 — 3:1. Хейнеман — 10 (бол., Мэтисон, Дак), 49:45 — 3:2. Фолиньо — 10 (Холл, Власик), 55:51 — 4:2Вратари: Содерблум — МонтембоШтраф: 11 — 13Броски: 26 (11+8+7) — 40 (11+19+10)

«Чикаго» — «Монреаль» — 4:2

«Сент-Луис» — «Оттава» — 4:0

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей.

«Сент-Луис» набрал 42 очка в 40 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Оттава» располагается на 8-й строчке — 40 очков в 38 играх.

НХЛ «Сент-Луис» — «Оттава» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Шенн — 7 (Холлоуэй), 7:26 — 1:0. Саад — 5, 15:50 — 2:0. Саад — 6 (Бучневич, Томас), 34:15 — 3:0. Саад — 7 (Парэйко), 58:07 — 4:0Вратари: Биннингтон — ФорсбергШтраф: 7 — 7Броски: 25 (8+6+11) — 20 (6+7+7)

«Сент-Луис» — «Оттава» — 4:0

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«Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:2

«Эдмонтон» набрал 49 очков в 38 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 13-й строчке — 36 очков в 38 играх.

НХЛ «Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Нюджент-Хопкинс — 9 (бол., Бушар), 16:54 — 1:0. Нерс — 4 (Дж. Скиннер, Перри), 27:57 — 2:0. Лисон — 5, 38:32 — 2:1. Лакомб — 7 (бол., Строум, Карлссон), 46:53 — 2:2. Драйзайтль — 28 (Хаймэн, Нерс), 58:25 — 3:2Вратари: С. Скиннер — ДосталШтраф: 6 — 4Броски: 26 (7+9+10) — 29 (10+9+10)

«Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:2

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 0:3