ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Питтсбург» уступил «Флориде», «Чикаго» одолел «Монреаль», «Эдмонтон» — «Анахайм»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 января

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Монреаль Канадиенс Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз Эдмонтон Ойлерз Анахайм Дакс Коламбус Блю Джекетс Детройт Ред Уингз Ванкувер Кэнакс Нэшвилл Предаторз
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА Том АспиналлДжонс против Аспиналла, титульник для Чимаева и еще 5 самых ожидаемых боев UFC в 2025-м Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 08:08
    • Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене
  • 01:04
    • «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Валенсии»
  • 23:58
    • «Милан» одолел «Ювентус» и пробился в финал Суперкубка Италии
  • 22:32
    • Арсен Захарян восстановился от травмы и готов вернуться на поле
  • 21:44
    • Источник: Салах ведет переговоры с ПСЖ
  • 19:37
    • СКА обыграл ЦСКА в результативном матче, у Демидова — дубль и ассист
    Все новости спорта
    Евгений Малкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б

    За 40 секунд до финальной сирены гол забил Рикард Ракелль, когда «Пингвинз» играли в большинстве. Ассистировали ему Майкл Бантинг и Евгений Малкин.

    «Флорида» набрала 50 очков в 40 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 9-й строчке — 40 очков в 40 играх.

    НХЛ
    «Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Форслинг — 6 (Барков, Райнхарт), 20:36 — 1:0. Кросби — 11 (бол., Раст, Грызлик), 31:09 — 1:1. Ткачак — 14 (бол., Верхэге, А. Боквист), 48:48 — 2:1. Ракелль — 18 (бол., Бантинг, Малкин), 59:20 — 2:2. Победный буллит: РайнхартВратари: Найт — ДжерриШтраф: 28 — 10Броски: 33 (10+10+10+3) — 31 (13+4+11+3)

    «Флорида» — «Питтсбург» — 3:2 Б

    «Чикаго» — «Монреаль» — 4:2

    «Монреаль» набрал 37 очков в 38 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет последним в Западной конференции — 28 очков в 39 играх.

    НХЛ
    «Чикаго» — «Монреаль» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы6 Бертуцци — 13 (бол., Терявяйнен, Бедард), 3:21 — 1:0. Кофилд — 20 (Мэтисон, Сузуки), 18:24 — 1:1. Фолиньо — 9 (Кайсер, Дикинсон), 27:05 — 2:1. Марун — 2 (Донато, Смит), 43:01 — 3:1. Хейнеман — 10 (бол., Мэтисон, Дак), 49:45 — 3:2. Фолиньо — 10 (Холл, Власик), 55:51 — 4:2Вратари: Содерблум — МонтембоШтраф: 11 — 13Броски: 26 (11+8+7) — 40 (11+19+10)

    «Чикаго» — «Монреаль» — 4:2

    «Сент-Луис» — «Оттава» — 4:0

    Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился голевой передачей.

    «Сент-Луис» набрал 42 очка в 40 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Оттава» располагается на 8-й строчке — 40 очков в 38 играх.

    НХЛ
    «Сент-Луис» — «Оттава» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Шенн — 7 (Холлоуэй), 7:26 — 1:0. Саад — 5, 15:50 — 2:0. Саад — 6 (Бучневич, Томас), 34:15 — 3:0. Саад — 7 (Парэйко), 58:07 — 4:0Вратари: Биннингтон — ФорсбергШтраф: 7 — 7Броски: 25 (8+6+11) — 20 (6+7+7)

    «Сент-Луис» — «Оттава» — 4:0

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:2

    «Эдмонтон» набрал 49 очков в 38 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 13-й строчке — 36 очков в 38 играх.

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Нюджент-Хопкинс — 9 (бол., Бушар), 16:54 — 1:0. Нерс — 4 (Дж. Скиннер, Перри), 27:57 — 2:0. Лисон — 5, 38:32 — 2:1. Лакомб — 7 (бол., Строум, Карлссон), 46:53 — 2:2. Драйзайтль — 28 (Хаймэн, Нерс), 58:25 — 3:2Вратари: С. Скиннер — ДосталШтраф: 6 — 4Броски: 26 (7+9+10) — 29 (10+9+10)

    «Эдмонтон» — «Анахайм» — 3:2

    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 0:3

    НХЛ
    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Стэмкос — 12 (Маршессо, Форсберг), 36:53 — 0:1. Нюквист — 6 (п.в., Бланкенбург, Сиссонс), 58:16 — 0:2. Сиссонс — 4 (п.в., Йоси, Нюквист), 59:29 — 0:3Вратари: Ланкинен (57:09 — 58:16, 58:41 — 59:29) — СаросШтраф: 9 — 11Броски: 27 (9+10+8) — 19 (9+3+7)
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.03
  • Экспресс дня 4 января 2025 года
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Соболенко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Марбелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие