Тренер ЦСКА Воробьев: Сегодня нас опустили на землю

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:6).

«Забыли чувство, как проигрывать. Молодой талант в начале разобрался два раза. Пропустили несколько контратак во втором периоде, чего тоже не было в планах. В третьем пытались вернуться, сражались, но не заслужили сегодня, на мой взгляд. В третьем периоде, когда было близко, пару раз невовремя удалились.

Хоккей игра инициатив, и в этот момент мы отдали её обратно, хотя мы ею владели. Просто когда одиннадцать подряд выигрываешь, начинаешь воспринимать это как должное. Чувство опасности притуплялось. Когда раз за разом вытаскиваешь игры, возникает ощущение, что так и будет. Сегодня нас опустили на землю — не вытащили», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице Запада с 57-ю очками в активе. В следующем поединке московские армейцы сыграют против «Локомотива» 5-го января.