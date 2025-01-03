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    Тренер ЦСКА Воробьев: Сегодня нас опустили на землю

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    Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА
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    Илья Воробьев — главный тренер ЦСКА

    «Забыли чувство, как проигрывать. Молодой талант в начале разобрался два раза. Пропустили несколько контратак во втором периоде, чего тоже не было в планах. В третьем пытались вернуться, сражались, но не заслужили сегодня, на мой взгляд. В третьем периоде, когда было близко, пару раз невовремя удалились.

    Хоккей игра инициатив, и в этот момент мы отдали её обратно, хотя мы ею владели. Просто когда одиннадцать подряд выигрываешь, начинаешь воспринимать это как должное. Чувство опасности притуплялось. Когда раз за разом вытаскиваешь игры, возникает ощущение, что так и будет. Сегодня нас опустили на землю — не вытащили», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

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