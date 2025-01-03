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    Ротенберг прокомментировал победу СКА в армейском дерби против ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (6:3).

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
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    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Фантастическая атмосфера. Лучшая атмосфера в истории "СКА Арены". Лучше чем в НХЛ, мне есть с чем сравнивать. Боевая игра, понимали важность этого матча. Дисциплинированно встретили Новый год. Этой игрой мы доказали, что совершили правильные обмены.

    Создали баланс между атакой и обороной. Мы не думали о том, чтобы прервать победную серию ЦСКА. Нам важнее собственная игра. Каждый матч — отдельная жизнь. О каких-то сериях думать нельзя. Если чуть расслабился, соперник тебя победил. Нашей задачей было не дать противнику не миллиметра льда. Не совсем получилось», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

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