Ротенберг прокомментировал победу СКА в армейском дерби против ЦСКА

Главный тренерподелился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против(6:3).

«Фантастическая атмосфера. Лучшая атмосфера в истории "СКА Арены". Лучше чем в НХЛ, мне есть с чем сравнивать. Боевая игра, понимали важность этого матча. Дисциплинированно встретили Новый год. Этой игрой мы доказали, что совершили правильные обмены.

Создали баланс между атакой и обороной. Мы не думали о том, чтобы прервать победную серию ЦСКА. Нам важнее собственная игра. Каждый матч — отдельная жизнь. О каких-то сериях думать нельзя. Если чуть расслабился, соперник тебя победил. Нашей задачей было не дать противнику не миллиметра льда. Не совсем получилось», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА располагается на 4-й строчке Западной конференции с 52 очками в активе. В следующем матче армейцы из Санкт-Петербурга встретятся с «Витязем» 5-го января.