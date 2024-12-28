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    Леонтьев: Все решила игра в неравных составах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал матч против ЦСКА (1:2 Б).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Несмотря на скромное количество голов, матч получился интересным, боевым. Голевых моментов в сегодняшней встрече было предостаточно. Все решила игра в неравных составах. Мы имели хороший шанс в третьем периоде. В финальном отрезке втрое переиграли соперника по броскам. В овертайме, играя в большинстве, маловато бросили. Так могли бы выиграть. А в серии буллитов мастерства чуть больше оказалось у гостей. Поздравляю с одним очком.

    Не могу не отметить болельщиков, которые сегодня нас поддержали. Их было приятно слышать, да и видно, что болельщики соскучились по хоккею, здорово поддерживали нас. Спасибо им», — цитирует Леонтьева клубная пресс-служба.

    ЦСКА с 55 очками идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Нефтехимика» 37 баллов и восьмое место на «Востоке».

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