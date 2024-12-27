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    Габриэл Мартинелли«Арсенал» — «Ипсвич». Онлайн
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    Словакия обыграла Швейцарию на МЧМ-2025

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Швейцарии
    В матче молодежного чемпионата мира 2025 года сборная Словакии переиграла команду Швейцарии со счетом 2:1.

    сборная Словакии
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    сборная Словакии

    На голы Даньеля Александера Енчко и Яна Хована гости ответили точным броском Эрика Шнеллера.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Швейцария U20 — Словакия U20 — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Енско — 2 (Радивоевич, Дворски), 18:46 — 0:1. Шнеллер — 1 (Ребер), 33:48 — 1:1. Чован — 1, 56:42 — 1:2Вратари: Кирш (58:37) — УрбанШтраф: 4 — 4Броски: 29 (11+11+7) — 29 (10+10+9)

    Словакия с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. Швейцария без очков последняя.

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