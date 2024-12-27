Словакия обыграла Швейцарию на МЧМ-2025

сборная Словакии Фото: globallookpress.com
На голы Даньеля Александера Енчко и Яна Хована гости ответили точным броском Эрика Шнеллера.
Молодежный чемпионат мира. Группа B
Швейцария U20 — Словакия U20 — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Енско — 2 (Радивоевич, Дворски), 18:46 — 0:1. Шнеллер — 1 (Ребер), 33:48 — 1:1. Чован — 1, 56:42 — 1:2Вратари: Кирш (58:37) — УрбанШтраф: 4 — 4Броски: 29 (11+11+7) — 29 (10+10+9)
Словакия с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. Швейцария без очков последняя.