Нападающий «Салавата Юлаева» Кузьмин впервые провел тренировку после травмы

Нападающий «Салавата Юлаева»впервые провел тренировку на льду. Ранее хоккеист повредил позвоночник.

Кузьмин получил травму 17 сентября в матче против омского «Авангарда» (4:2). Во втором периоде форвард упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках. Затем Кузьмин был прооперирован.

«Я готовился, меня готовили к этому моменту, чтобы я стал сильнее. Все эти дни сопровождались залом, тренировочным процессом, велосипедом. Сейчас вышел, думал, будет труднее, оказалось, не так сложно.

В планах дальше продолжить тренироваться, дай бог, может быть, окрепну раньше, чем все предполагали. Поэтому тренируемся и верим в лучшее», — приводит слова Кузьмина пресс-служба клуба.