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    Нападающий «Салавата Юлаева» Кузьмин впервые провел тренировку после травмы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин впервые провел тренировку на льду. Ранее хоккеист повредил позвоночник.

    Глеб Кузьмин
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    Глеб Кузьмин

    Кузьмин получил травму 17 сентября в матче против омского «Авангарда» (4:2). Во втором периоде форвард упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках. Затем Кузьмин был прооперирован.

    «Я готовился, меня готовили к этому моменту, чтобы я стал сильнее. Все эти дни сопровождались залом, тренировочным процессом, велосипедом. Сейчас вышел, думал, будет труднее, оказалось, не так сложно.

    В планах дальше продолжить тренироваться, дай бог, может быть, окрепну раньше, чем все предполагали. Поэтому тренируемся и верим в лучшее», — приводит слова Кузьмина пресс-служба клуба.

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