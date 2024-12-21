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    Тренер «Авангарда»: В третьем отрезке «Лада» воспользовалась нашими ошибками

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Лады» (3:4).

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    «Первый период был не лучшим в нашем исполнении, соперники забили в большинстве. Вторым периодом я очень доволен, мы действовали правильно, хорошо распоряжались шайбой, здорово катались, забили три гола.

    Нужно отдать должное тольяттинцам, в третьем отрезке они воспользовались нашими ошибками и за короткое время сравняли счёт, а в итоге и вышли вперед», — цитирует Барра пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Металлурга» 23-го декабря.

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