Тренер «Авангарда»: В третьем отрезке «Лада» воспользовалась нашими ошибками

Исполняющий обязанности главного тренеравысказался о поражении своей команды в матче КХЛ против(3:4).

«Первый период был не лучшим в нашем исполнении, соперники забили в большинстве. Вторым периодом я очень доволен, мы действовали правильно, хорошо распоряжались шайбой, здорово катались, забили три гола.

Нужно отдать должное тольяттинцам, в третьем отрезке они воспользовались нашими ошибками и за короткое время сравняли счёт, а в итоге и вышли вперед», — цитирует Барра пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Металлурга» 23-го декабря.