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    Никитин: Нужно извиниться перед болельщиками. После выходного нет желания играть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о матче против «Автомобилиста» (1:3).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Нужно извиниться перед болельщиками. Не первая такая домашняя игра. Думаю, что пересмотрим график подготовки. Извиняюсь перед болельщиками.

    Что не так? Выходной. После выходного нет желания играть.

    Киселевич? Он на пробном контракте. Богдана взяли практически бесплатно для подстраховки. Тут все достаточно просто», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    «Автомобилист» с 44 баллами идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Локомотив» (60) идет первым на Западе.

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