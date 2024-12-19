О`Делл: У меня было несколько предложений, но я хотел именно в «Ак Барс»

Нападающийпрокомментировал свой переход в

Ранее на этой неделе О`Делл расторг контракт с московским «Динамо». Соглашение канадца с «Ак Барсом» рассчитано до мая 2025 года.

«Очень рад переходу в "Ак Барс", я давно играю в КХЛ, знаю статус клуба, и от всех вокруг слышал только хорошее про Казань. А с "Татнефть Ареной" у меня связаны хорошие воспоминания — на этом льду я выигрывал золотые медали ЮЧМ со сборной Канады.

На меня выходило несколько команд в последнее время, но именно "Ак Барс" я посчитал лучшей командой, чтобы бороться за Кубок.

Хочу принести клубу пользу на льду и в раздевалке. Думаю, что буду полезен своим силовым хоккеем, работой на точке и двусторонней игрой — я готов и отрабатывать в обороне, и бежать вперёд.

Я уже говорил с тренерским штабом о задачах в команде и о планах реабилитации. У меня была травма, но сейчас я чувствую себя лучше с каждым днём, и последние две недели я тренируюсь на льду в полноценном режиме.

План — вернуться к матчам через 3-4 недели. Подход "Ак Барса" к этому вопросу тоже сказался на переходе — клуб дает мне максимум времени, чтобы восстановиться на 100%, благодарен руководству и тренерам за это», — приводит слова О`Делла пресс-служба «Ак Барса».

Прогнозы и ставки на КХЛ

В текущем сезоне О`Делл сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.