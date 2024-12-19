Ротенберг: СКА готов сыграть с «Монреалем» в Канаде, Санкт-Петербурге, Дубае, Абу-Даби или Стамбуле

Главный тренер санкт-петербургского СКАрассказал о встрече с представителями

Во вторник на матче КХЛ СКА — «Локомотив» побывали генеральный менеджер клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз, его советник, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Венсан Лекавалье, а также Николай Бобров, директор скаутинга канадского клуба.

«Мы хорошо пообщались. У нас абсолютно одинаковое понимание, как надо развивать хоккей, начиная с детей. Для этого детишки должны много играть между собой. Лекавалье рассказал, как его сын играет за команду 2011 года рождения. Сам он ее тренирует. Мы обменялись опытом работы с детьми.

Еще мы говорили о возможных матчах между "Монреалем" и СКА…Реально ли это? Да. Но для этого нужно решение НХЛ. Такое решение принимает сам комиссар Гари Беттмэн.

Мы к проведению такого матча на "СКА Арене"! А еще мы готовы играть в Монреале. Ну или в Дубае, Абу‑Даби, Стамбуле. Везде, где появится возможность организовать такой матч.

Мы уверены, что это будет очень важно для развития хоккея. Мы также обсудили игры легенд. Ведь у "Монреаля" есть своя команда, за нее играет сам Венсан Лекавалье. Можно организовать матч с нашими ветеранами, мы раньше это делали. Подумаем о том, как вернуться к нашим традициям», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».