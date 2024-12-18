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    Заварухин: «Металлург» наказал нас за ошибки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин считает основной причиной неудачи своей команды в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4) слабую дисциплину.

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хороший, быстрый первый период. Мы выходили из‑под прессинга, имели хорошие моменты с контратак, даже 100‑процентные. Во втором периоде сыграло роль удаление, соперник сыграл хорошо, забил.

    Потом потеря шайбы на синей линии — еще один гол. Дисциплина подвела нас, соперник использовал свои моменты, наказывал нас за свои ошибки. Нельзя так делать. В третьем периоде добавили, команда уже поняла, как надо играть, но своими же неоправданными удалениями не позволили себе вернуться в игру.

    Вратарь сборной России у "Магнитки" не позволил нам добиться большего», — сказал тренер «Автомобилиста» «Матч ТВ».

    «Автомобилист» и «Металлург» сравнялись в таблице Восточной конференции, у обоих клубов сейчас по 42 очка.

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