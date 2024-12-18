Заварухин: «Металлург» наказал нас за ошибки

Наставник «Автомобилиста»считает основной причиной неудачи своей команды в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4) слабую дисциплину.

«Хороший, быстрый первый период. Мы выходили из‑под прессинга, имели хорошие моменты с контратак, даже 100‑процентные. Во втором периоде сыграло роль удаление, соперник сыграл хорошо, забил.

Потом потеря шайбы на синей линии — еще один гол. Дисциплина подвела нас, соперник использовал свои моменты, наказывал нас за свои ошибки. Нельзя так делать. В третьем периоде добавили, команда уже поняла, как надо играть, но своими же неоправданными удалениями не позволили себе вернуться в игру.

Вратарь сборной России у "Магнитки" не позволил нам добиться большего», — сказал тренер «Автомобилиста» «Матч ТВ».

«Автомобилист» и «Металлург» сравнялись в таблице Восточной конференции, у обоих клубов сейчас по 42 очка.