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    Вирджил ван Дейк«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Козлов: Нам нужно быть более уверенными в завершении атак

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против «Ак Барса» (2:3).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Я считаю, что мы провели хороший матч, слышали поддержку наших болельщиков на трибунах. Нам нужно быть более уверенными в завершении атак.

    Саша Хмелевский и Нэйтан Тодд отыграли на Кубке Первого канала. Ливо с Ремпалом, я считаю, провели хороший матч.

    Бывают в хоккее ситуации, когда ты либо надеешься, что забьёшь, либо уверен, что шайба зайдёт в ворота. Хотелось бы, чтобы игроки знали, что она зайдёт туда, куда они её бросят», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

    «Ак Барс» с 46 очками идут на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (48) — второй.

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