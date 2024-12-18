Козлов: Нам нужно быть более уверенными в завершении атак

Главный тренервысказался о матче против(2:3).

«Я считаю, что мы провели хороший матч, слышали поддержку наших болельщиков на трибунах. Нам нужно быть более уверенными в завершении атак.

Саша Хмелевский и Нэйтан Тодд отыграли на Кубке Первого канала. Ливо с Ремпалом, я считаю, провели хороший матч.

Бывают в хоккее ситуации, когда ты либо надеешься, что забьёшь, либо уверен, что шайба зайдёт в ворота. Хотелось бы, чтобы игроки знали, что она зайдёт туда, куда они её бросят», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» с 46 очками идут на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (48) — второй.