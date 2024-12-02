КХЛ определила лучших хоккеистов 13-й недели сезона-2024/2025

В КХЛ определили лауреатов 13-й недели в четырех номинациях.

Лучшим вратарем недели признан Александр Самонов («Салават Юлаев»). Голкипер одержал три победы в трех матчах недели с коэффициентом надёжности 0,33 и процентом отражённых бросков 98,91%.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Николаев («Трактор»). Игрок записал в актив 3 (0+3) очка в трёх матчах недели с положительным показателем полезности «+3».

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Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин (СКА), набравший 7 (4+3) очков в двух матчах недели с показателем полезности «+2». Во встрече с «Амуром» (7:5) Хайруллин сделал хет-трик.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Максим Арефьев («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,49.