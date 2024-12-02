«Адмирал» — «Локомотив»: счет матча 0:3, обзор голов

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
Авторами заброшенных шайб в этой игре стали Денис Алексеев, Даниил Бут и Александр Радулов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Алексеев — 2 (Бут), 24:48 — 0:1. Бут — 8 (Кирьянов, Алексеев), 41:34 — 0:2. Радулов — 10 (п.в., Никулин), 57:40 — 0:3Вратари: Демченко — ИсаевШтраф: 4 — 4Броски: 19 (7+2+10) — 26 (11+8+7)
«Локомотив» набрал 56 очков и продолжает идти первым в Западной конференции. У «Адмирала» 35 баллов и шестое место на «Востоке».