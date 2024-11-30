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    Задоров высказался по поводу конфликта с Малкиным

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    Защитник «Бостона» Никита Задоров ответил на вопрос о конфликте с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным в матче между командами в регулярном чемпионате НХЛ.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Встреча прошла 30 ноября и закончилась гостевой победой «Питтсбурга» — 2:1.

    В конце первого периода 29-летний Задоров со скамейки ударил 38-летнего Малкина клюшкой в спину. Малкин постарался ударить соотечественника в ответ, но попал в другого игрока «Бостона». В итоге оба хоккеиста получили по малому штрафу.

    После игры защитника «Бостона» спросили, есть ли у него история взаимоотношений с Малкиным.

    «Мы с ним старые друзья, так что, разумеется, да». После этого Задоров добавил, что больше не будет говорить об этом.

    В текущем сезоне в активе Малкина 22 (5+17) очка в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету Задорова 7 (1+6) очков в 25 играх.

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