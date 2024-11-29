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    Нападающий ЦСКА Абрамов: Мы растем как команда, стали играть намного лучше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов высказался об изменениях в игре московских армейцев по ходу нынешнего сезона.

    Виталий Абрамов — нападающий ЦСКА
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    Виталий Абрамов — нападающий ЦСКА

    «Мы растем как команда, стали играть намного лучше, чем в начале сезона. Все сконцентрированы, работаем на тренировках, выкладываемся на сто процентов. Будем продолжать так и дальше.

    Ещё полсезона впереди. Постараемся забраться как можно выше, чтобы к началу плей‑офф наше место было как можно выгоднее. Мы просто готовимся к каждому матчу и выходим играть на победу», — заявил «Матч ТВ» Абрамов.

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