Нападающий ЦСКА Абрамов: Мы растем как команда, стали играть намного лучше

Нападающийвысказался об изменениях в игре московских армейцев по ходу нынешнего сезона.

«Мы растем как команда, стали играть намного лучше, чем в начале сезона. Все сконцентрированы, работаем на тренировках, выкладываемся на сто процентов. Будем продолжать так и дальше.

Ещё полсезона впереди. Постараемся забраться как можно выше, чтобы к началу плей‑офф наше место было как можно выгоднее. Мы просто готовимся к каждому матчу и выходим играть на победу», — заявил «Матч ТВ» Абрамов.

ЦСКА занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 37-ю очками в активе после 29-и сыгранных матчей.