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  • 21:06
    • Объявлен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
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    Объявлен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная России
    Стал известен расширенный состав сборной России, который сыграет на Кубке Первого канала.

    сборная России
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    сборная России

    Вратари: Илья Набоков, Егор Заврагин, Даниил Исаев, Артемий Плешков, Сергей Иванов.

    Защитники: Иван Выдренков, Данила Галенюк, Михаил Гуляев, Александр Елесин, Никита Зайцев, Илья Карпухин, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Никита Лямкин, Александр Никишин, Андрей Педан, Антон Силаев, Дмитрий Симашев, Никита Смирнов, Сергей Телегин, Семен Чистяков, Магомед Шараканов.

    Нападающие: Виталий Абрамов, Даниил Аймурзин, Сергей Андронов, Никита Артамонов, Захар Бардаков, Максим Березкин, Дмитрий Бучельников, Василий Глотов, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Иван Демидов, Максим Джиошвили, Валентин Зыков, Руслан Исхаков, Никита Коростелев, Евгений Кузнецов, Кирилл Пилипенко, Сергей Плотников, Прохор Полпатов, Павел Порядин, Дмитрий Рашевский, Илья Сафонов, Дмитрий Силантьев, Максим Соркин, Сергей Толчинский, Артур Тянулин, Марат Хайруллин, Максим Шабанов, Данила Юров.

    Также для обмена опытом и консультации с тренерским штабом сборной на Кубок Первого канала получили приглашения тренеры команд КХЛ — Андрей Разин, Игорь Никитин, Анвар Гатиятулин и Виктор Козлов.

    Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.

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