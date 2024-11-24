Обе команды идут рядом в таблице. «Вашингтон» занимает 3-е место с 27 очками, а «Нью-Джерси» идет 2-м с 28 пунктами. Таким образом, по итогам встречи могут быть изменения.
«Кэпиталз» в прошлом матче проиграли дома «Колорадо» 1:2, так что им нужно реабилитироваться за эту неудачу. «Нью-Джерси» приехали к «Вашингтону» после домашней победы над «Каролиной» со счетом 4:2.
Прогнозы, коэффициенты и ставки
Ознакомимся с прогнозами на эту встречу, а также посмотрим, какие коэффициенты дают букмекеры.
- На бумаге фаворитом выступают гости. Букмекеры дают 2.90 на «Вашингтон» и 2.13 — на «Нью-Джерси». На итоговую победу с учетом ОТ и буллитов котировки составляют 2.17 и 1.70 соответственно.
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на игру. В нем есть два варианта для ставок с коэффициентами 1.98 и 2.15.
- Прогноз на матч от ИИ: «Нью-Джерси» выиграет со счетом 4:2.
Где смотреть игру
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