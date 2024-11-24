В ночь с 23 на 24 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ Восточной конференции между

Обе команды идут рядом в таблице. «Вашингтон» занимает 3-е место с 27 очками, а «Нью-Джерси» идет 2-м с 28 пунктами. Таким образом, по итогам встречи могут быть изменения.

«Кэпиталз» в прошлом матче проиграли дома «Колорадо» 1:2, так что им нужно реабилитироваться за эту неудачу. «Нью-Джерси» приехали к «Вашингтону» после домашней победы над «Каролиной» со счетом 4:2.

Прогнозы, коэффициенты и ставки

Ознакомимся с прогнозами на эту встречу, а также посмотрим, какие коэффициенты дают букмекеры.

На бумаге фаворитом выступают гости. Букмекеры дают 2.90 на «Вашингтон» и 2.13 — на «Нью-Джерси». На итоговую победу с учетом ОТ и буллитов котировки составляют 2.17 и 1.70 соответственно.

на «Вашингтон» и — на «Нью-Джерси». На итоговую победу с учетом ОТ и буллитов котировки составляют и соответственно. Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на игру. В нем есть два варианта для ставок с коэффициентами 1.98 и 2.15 .

сделали свой прогноз на игру. В нем есть два варианта для ставок с коэффициентами и . Прогноз на матч от ИИ: «Нью-Джерси» выиграет со счетом 4:2.

Где смотреть игру

На LiveCup.Run смотрите прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Также на сайте есть предматчевая статистика, коэффициенты и результаты других поединков.

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