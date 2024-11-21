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    «Куньлунь» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

    «Автомобилист» — «Куньлунь»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

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    «Куньлунь» в гостях одолел «Автомобилист» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Люк Локхарт — автор победного буллита в ворота «Автомобилиста»
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    Люк Локхарт — автор победного буллита в ворота «Автомобилиста»

    В основное время матча команды обменялись голами. Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Цзян Фу. В составе «Автомобилиста» отличился Стефан Да Коста.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Куньлунь». Победный бросок на счету Люка Локхарта.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: С. Фу — 5 (Хальбгевакс), 16:15 — 0:1. Да Коста — 5 (Меркли, Трямкин), 57:08 — 1:1Победный буллит: Люк ЛокхартВратари: Галкин — КейзерБроски: 46 (14+20+5+7) — 25 (7+11+6+1)Штраф: 4 — 8

    После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Автомобилист» — на 2-й позиции Востока (37).

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