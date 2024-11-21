«Автомобилист» — «Куньлунь»: счет матча 1:2 Б, обзор голов

Люк Локхарт — автор победного буллита в ворота «Автомобилиста» Фото: globallookpress.com
В основное время матча команды обменялись голами. Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Цзян Фу. В составе «Автомобилиста» отличился Стефан Да Коста.
Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Куньлунь». Победный бросок на счету Люка Локхарта.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: С. Фу — 5 (Хальбгевакс), 16:15 — 0:1. Да Коста — 5 (Меркли, Трямкин), 57:08 — 1:1Победный буллит: Люк ЛокхартВратари: Галкин — КейзерБроски: 46 (14+20+5+7) — 25 (7+11+6+1)Штраф: 4 — 8
После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Автомобилист» — на 2-й позиции Востока (37).