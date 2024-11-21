Кравец о победе «Куньлуня»: Сегодня была и смелость, и ответственность, и решительность

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:1 Б).

«Хочу поздравить всю команду и наших болельщиков. Не побеждали в Екатеринбурге с 2017 года, это очень важно. Играли против сильной, организованной команды с хорошими мастерами, выполнили всю свою работу правильно, много самоотверженности, правильных решений.

Из смены в смену ребята трудились, заслуженно победили, дважды выстояв "3 на 4". Меньшинство себя сегодня проявило, дало дополнительное дыхание для других ребят. Буллиты — это мастерство, и я рад, что наше мастерство сегодня оказалось выше.

Ожидал ли сегодня положительного исхода? Всегда настраиваешься на хорошую игру, на победу. Такие игры, как в Сочи, как против минского "Динамо", придают уверенности мне и всей команде. Сегодня была и смелость, и ответственность, и решительность. Начав игру правильно, отлично отыграв первый период, с отличной игрой вратаря сумели победить», — цитирует Кравца Чемпионат.

После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. В следующем поединке подопечные Кравца сыграют против «Трактора» 23-го ноября.