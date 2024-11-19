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    Зубов: Немножко физически мы проваливаемся

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (1:4).

    Павел Зубов
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    Павел Зубов

    «Соперника с победой. Ещё раз хочу поблагодарить зрителей за поддержку, несмотря на такую нашу невнятную игру. Тяжёлый матч был, из лёгкого было только назначать состав, наверное. Вышли все, кто сейчас в строю. Соперник свежий, не то, чтобы отдохнувший, а именно свежий. В Москве мы ЦСКА с таким же счётом проиграли.

    У нас только шесть-семь человек попадало в скорость, которую предложил соперник. Тяжело, когда столько человек выпадает. Но это ничего страшного, сейчас пообщались с пацанами. Надо доставать звенящие ноги, тогда и голова станет светлой. Ну а пока, что есть, то есть. Немножко физически мы проваливаемся.

    Ляпы были, даже от опытных ребят. Надо выжимать из себя всё. Джозефс получил травму. Играют все, кто есть. Подъяпольского заменили из-за повреждения. Беда не приходит одна. Пока врачи колдуют, надо пройти какую-то диагностику, от этого отталкиваться. Надеюсь, что всё будет с ним нормально», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Лада» занимает 8-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Салавата Юлаева» 21-го ноября.

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