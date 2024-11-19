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    НХЛ. «Вашингтон» победил «Юту», «Даллас» проиграл «Анахайму», «Бостон» — «Коламбусу»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября

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    Александр Овечкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Бостон» — «Коламбус» — 1:5

    За «Блю Джэкетс» шайбы забросили российские нападающие Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.

    «Коламбус» с 16 очками расположился на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, а «Бостон» с 19 очками занимает 8-е место.

    НХЛ
    «Бостон» — «Коламбус» — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
    Голы: Воронков — 3 (Монахэн, Фаббро), 5:17 — 0:1. Оливье — 6 (мен.), 10:39 — 0:2. ван Римсдайк — 3 (Веренски, Фантилли), 19:28 — 0:3. Койл — 4 (бол., Бразо, Лорей), 34:30 — 1:3. Дэнфорт — 3 (мен., Силлинджер), 47:19 — 1:4. Чинахов — 5 (Монахэн), 54:10 — 1:5Вратари: Суэймен — МерзликинсШтраф: 11 — 19Броски: 29 (11+10+8) — 29 (12+4+13)

    «Бостон» — «Коламбус» — 1:5

    «Филадельфия» — «Колорадо» — 2:3

    «Филадельфия» прервала серию из трех побед и с 18 очками расположилась на 10-м месте в Восточной конференции. «Колорадо» с 20 очками — на восьмой строчке «Запада».

    НХЛ
    «Филадельфия» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
    Голы: Макар — 7 (Маккиннон, Тэйвз), 28:30 — 0:1. Макар — 8 (бол., Миттельштадт, Рантанен), 35:08 — 0:2. Миттельштадт — 7 (Рантанен, Друэн), 48:34 — 0:3. Типпетт — 4 (Конекны, Санхейм), 51:48 — 1:3. Форстер — 4 (Бринк, Гранс), 53:32 — 2:3Вратари: Колосов (57:55) — АннуненШтраф: 12 — 10Броски: 26 (8+5+13) — 29 (10+9+10)

    «Филадельфия» — «Колорадо» — 2:3

    «Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:0

    «Монреаль» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 20 очками располагаются на 9-й строчке «Запада».

    НХЛ
    «Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Галлахер — 8 (Мэтисон), 39:29 — 1:0. Гуле — 3 (Кофилд, Эванс), 45:52 — 2:0. Эванс — 4 (п.в., Сузуки), 56:52 — 3:0Вратари: Монтембо — Пикар (55:08 — 56:52)Штраф: 8 — 6Броски: 25 (8+6+11) — 30 (13+8+9)

    «Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:0

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Даллас» — «Анахайм» — 2:4

    Российский защитник Павел Минтюков отдал результативный пас.

    «Даллас» с 22 очками занимает 5-е место на «Западе», а «Анахайм» с 16 очками расположилась на 13-й строчке.

    НХЛ
    «Даллас» — «Анахайм» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
    Голы: Зеллвегер — 4 (Строум), 0:56 — 0:1. Лисон — 2 (Минтюков, Гудас), 5:44 — 0:2. Готье — 2 (бол., Лисон, Киллорн), 27:39 — 0:3. Линделл — 2 (Бурк, Бенн), 43:31 — 1:3. Дюшен — 10 (Сегин, Марчмент), 52:08 — 2:3. Лакомб — 2 (Лисон, Готье), 54:32 — 2:4Вратари: Десмит (57:22) — ДосталШтраф: 4 — 4Броски: 36 (9+11+16) — 28 (11+6+11)

    «Даллас» — «Анахайм» — 2:4

    «Юта» — «Вашингтон» — 2:6

    В столичной команде оформил дубль российский нападающий Александр Овечкин.

    «Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции, а «Юта» с 17 очками расположилась на 11-й строчке «Запада».

    НХЛ
    «Юта» — «Вашингтон» — 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
    Голы: Макбэйн — 5 (Стенлунд, Коул), 3:05 — 1:0. Строум — 6, 7:46 — 1:1. Дауд — 5 (Духайм, Рэддиш), 7:56 — 1:2. Овечкин — 14 (Дюбуа), 11:05 — 1:3. Овечкин — 15 (бол., Карлсон, Строум), 25:38 — 1:4. Бьюгстад — 3 (Шмальц, Келлер), 31:44 — 2:4. Духайм — 4 (ван Римсдайк, Эллер), 47:30 — 2:5. Протас — 7 (Манджапане), 49:56 — 2:6Вратари: Ингрэм (Веймелка, 25:38) — ЛиндгренШтраф: 13 — 21Броски: 26 (11+8+7) — 24 (8+10+6)

    «Юта» — «Вашингтон» — 2:6

    «Сан-Хосе» — «Детройт» — 5:4 ОТ

    «Сан-Хосе» с 16 очками занимает 14-е место в Западной конференции. «Детройт» с 16 очками расположился на 15-й строчке «Востока».

    НХЛ
    «Сан-Хосе» — «Детройт» — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Ларкин — 11 (Эдвинссон), 7:28 — 0:1. Эклунд — 3 (бол., Веннберг, Уолман), 10:28 — 1:1. Каспер — 2 (бол., Густафссон, Тарасенко), 18:48 — 1:2. Эклунд — 4 (Ферраро, Зеттерлунд), 25:59 — 2:2. Расмуссен — 3, 28:11 — 2:3. Тоффоли — 9 (Веннберг, Делландреа), 39:18 — 3:3. Канин — 3 (Грундстрем, Тран), 46:19 — 4:3. Дебринкэт — 8 (бол., Раймонд, Ларкин), 57:54 — 4:4. Селебрини — 4 (Гранлунд, Сиси), 60:46 — 5:4Вратари: Блэквуд — ТэлботШтраф: 6 — 8Броски: 34 (12+11+10+1) — 20 (10+6+3+1)

    «Сан-Хосе» — «Детройт» — 5:4 ОТ
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