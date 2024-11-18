Ротенберг: Есть характер, есть у команды еще резервы

Главный тренервысказался о матче против(6:3).

«Хочу поблагодарить команду, выполнили установку. Яркие, эффективные боевые розыгрыши. Все на 100% отработали на команду. Да, есть что улучшить, но мы видим, что каждый игрок СКА бьется за команду. Есть характер, есть у команды еще резервы. В следующей игре будут изменения в составе. Есть еще, что улучшить. Работаем дальше», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Для хабаровского клуба это 13-е поражение кряду. Команда продолжает идти последней на «Востоке» с 13 очками. СКА (37) — третий на «Западе».