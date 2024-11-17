«Трактор» — «Динамо» Москва: счет матча (3:4 Б), обзор голов

Московскоеобыграло «Трактор» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды обменялись голами в основное время матча. У «Трактора» дубле отметился Максим Шабанов, а еще один гол записал на свой счет Михаил Котляревский.

У «Динамо» 2 шайбы забросил Артём Михеев, а также однажды отличился Макс Комтуа.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалось «Динамо». Победный гол на счету Седрика Пакетта.

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе, а «Трактор» — на 1-й позиции Востока с 40 баллами.