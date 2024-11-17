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  • 16:40
    • «Трактор» совершил камбэк, но проиграл московскому «Динамо» по буллитам
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    «Трактор» совершил камбэк, но проиграл московскому «Динамо» по буллитам

    «Трактор» — «Динамо» Москва: счет матча (3:4 Б), обзор голов

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    Московское «Динамо» обыграло «Трактор» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»
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    Максим Шабанов — нападающий «Трактора»

    Команды обменялись голами в основное время матча. У «Трактора» дубле отметился Максим Шабанов, а еще один гол записал на свой счет Михаил Котляревский.

    У «Динамо» 2 шайбы забросил Артём Михеев, а также однажды отличился Макс Комтуа.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалось «Динамо». Победный гол на счету Седрика Пакетта.

    После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице Запада с 35-ю очками в активе, а «Трактор» — на 1-й позиции Востока с 40 баллами.

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