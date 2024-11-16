Звягин: Хорошо, что заработали удаления и реализовали их

Главный тренер омскогоподвел итог матча против(3:2).

«Хорошая игра, хороший первый период от нас. Но все равно наступили на свои грабли. Говорили о контратаках "Нефтехимика", что они будут убегать. В итоге пропустили первыми. Хорошо, что реализовали большинство в третьем периоде и в овертайме. Это для нас важная победа.

Несколько раз пошли агрессивно вперед, и соперник отрезал нас быстрыми передачами. Потом после гола успокоили игру, много держали шайбу у них в зоне, но получился не очень логичный гол. Хорошо, что заработали удаления и реализовали их», — цитирует Звягина «Матч ТВ».

«Авангард» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 22 очка. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке — 26 очков.