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    Кудашов: Команда «Авангард» очень боеспособная

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против «Авангарда» (5:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Мы играли хорошо на протяжении всего матча. Отдельно хочу отметить атмосферу на арене и команду соперника. Играют они очень здорово и видно, что команда явно недобирает очки. Никакого кризиса здесь в помине нет. Это мой взгляд со стороны. Видно, что идет правильная работа, и команда "Авангард" очень боеспособная. Поэтому мы вдвойне рады победе.

    Сколько вмещает стадион? 12 тысяч зрителей? Команда проигрывает 0:3. Конечно, такое количество болельщиков гонит "Авангард" вперед. Естественно, соперник добавляет. И когда еще даешь глоток воздуха, то это совершенно нормально. Это не успокоенность, это соперник хочет отыграться», — приводит слова Кудашова корреспондент «Матч ТВ».

    «Динамо» с 31 баллов занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Авангард» (20) — десятый на «Востоке».

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