«Ак Барс» — «Куньлунь»: счет матча 5:0, обзор голов

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Автором дубля стал Денис Комков, еще по шайбе забросили Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский и Артем Галимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Семенов — 8 (бол., Коршков, Лямкин), 7:48 — 1:0. Комков — 1 (Кошелев, Коршков), 28:34 — 2:0. Кателевский — 3 (Лямкин, Миллер), 45:39 — 3:0. Галимов — 9 (Бровкин, Лучевников), 54:47 — 4:0. Комков — 2, 55:38 — 5:0Вратари: Мифтахов — КейзерШтраф: 16 — 18Броски: 41 (17+8+16) — 27 (8+12+7)
«Ак Барс» с 31 очком идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (18) — 11-й.