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    «Ак Барс» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

    «Ак Барс» — «Куньлунь»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в родных стенах разгромил «Куньлунь» со счетом 5:0.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Автором дубля стал Денис Комков, еще по шайбе забросили Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский и Артем Галимов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Семенов — 8 (бол., Коршков, Лямкин), 7:48 — 1:0. Комков — 1 (Кошелев, Коршков), 28:34 — 2:0. Кателевский — 3 (Лямкин, Миллер), 45:39 — 3:0. Галимов — 9 (Бровкин, Лучевников), 54:47 — 4:0. Комков — 2, 55:38 — 5:0Вратари: Мифтахов — КейзерШтраф: 16 — 18Броски: 41 (17+8+16) — 27 (8+12+7)

    «Ак Барс» с 31 очком идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (18) — 11-й.

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