Жамнов: Не было трафика, вратарь соперника видел все броски

Главный тренерподвел итог матча против(0:2).

«У нас не получилась агрессия. Мы понимали, что соперник будет строго играть в обороне. Не было трафика, вратарь соперника видел все броски. В большинстве было много передач по периметру, а угрозы не было.

У нас идет ротация, плюс вирус, держим в голове все нюансы. "Локомотив" — одна из лучших команд лиги? Это одна из самых дисциплинированных команд КХЛ, неспроста они каждый сезон борются за Кубок», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 48 очками идет на первом месте в Западной конференции, «Спартак» (35) — второй.