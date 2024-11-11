«Торпедо» — «Сочи»: счет матча 7:1, обзор голов

Никита Артамонов — нападающий «Торпедо» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев шайбы забросили Михаил Абрамов, Бобби Линч, Маркус Филлипс, Дмитрий Кагарлицкий, Егор Виноградов, Евгений Свечников и Никита Артамонов.
Единственный гол у «Сочи» записал на свой счет Даниил Сероух в большинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)
Голы: Абрамов — 9 (Ларионов), 6:42 — 1:0. Сероух — 4 (бол., Тянулин, Мокрушев), 9:08 — 1:1. Линч — 8 (Свечников, Ларионов), 9:44 — 2:1. Филлипс — 1 (Ларионов, Линч), 13:31 — 3:1. Кагарлицкий — 6 (бол., Летунов, Конюшков), 18:03 — 4:1. Виноградов — 3 (Конюшков, Кагарлицкий), 26:59 — 5:1. Свечников — 8 (бол., Линч), 32:14 — 6:1. Артамонов — 13 (бол., Кагарлицкий, Конюшков), 43:05 — 7:1Вратари: Кульбаков — Иванов (Тулинов, 32:14)Броски: 49 (17+14+18) — 25 (12+4+9)Штраф: 10 — 12
После этого матча «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 29-ю очками в активе. «Сочи» — на 10-й позиции с 20-ю баллами.