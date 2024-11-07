Зубов о сенсационной победе «Сочи»: Хорошая игра, рады взять два очка

Главный тренервысказался о неожиданной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:2).

«Хорошая игра. Рады взять два очка. Грозный соперник. Топовая команда, был настрой — он предрешил все, был хороший экзамен для нашей команды. Очень важно было забросить первыми. Предыдущие две игры неплохо провели, в какие-то моменты доминировали, но реализация немного хромала. Не было никакого особого настроя на вратаря соперника.

Максим Федотов старается, но пока не готов к ответственности, которую мы пытаемся на него возложить. Впереди игры против принципиальных соперников, он будет играть. У нас средний возраст 23 года. Ребята молодые, только входят, кто-то сыграл сезон-два, кто-то только начал. Конечно, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность, это занимает время», — цитирует слова Зубова пресс-служба КХЛ.

«Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 18-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Витязя» 9-го ноября.