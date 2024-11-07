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    Зубов о сенсационной победе «Сочи»: Хорошая игра, рады взять два очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Сочи
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о неожиданной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:2).

    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»
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    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»

    «Хорошая игра. Рады взять два очка. Грозный соперник. Топовая команда, был настрой — он предрешил все, был хороший экзамен для нашей команды. Очень важно было забросить первыми. Предыдущие две игры неплохо провели, в какие-то моменты доминировали, но реализация немного хромала. Не было никакого особого настроя на вратаря соперника.

    Максим Федотов старается, но пока не готов к ответственности, которую мы пытаемся на него возложить. Впереди игры против принципиальных соперников, он будет играть. У нас средний возраст 23 года. Ребята молодые, только входят, кто-то сыграл сезон-два, кто-то только начал. Конечно, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность, это занимает время», — цитирует слова Зубова пресс-служба КХЛ.

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