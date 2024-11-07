Козлов: Сегодня все было целостно

Главный тренервысказался о матче против минского(2:3 Б).

«Мы хорошо начали, хотя знали, что минчане отлично начинают матчи. Тем более сегодня такой день, когда почтили память Константина Кольцова. Нам удалось забить первыми на подставлении, во втором периоде неправильные смены привели к тому, что они играли в нашей зоне. Отмечу, что в овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Александр Самонов, как всегда, здорово выступал. Сегодня все было целостно.

Вторая шайба? Так бывает, отскочила шайба, но ребята продолжали гнуть свою линию», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Динамо» с 25 очками в 23 играх на 8-м месте в Западной конференции. «Салават» (27 очков за 21 игру) идет четвертым на «Востоке».