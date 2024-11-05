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    Виктор Козлов — о матче с «Сибирью»: За счет силы воли нам удалось увезти два очка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов считает, что его команда проявила характер в матче против «Сибири» (3:2 Б) и заслуженно победила.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Тяжелый матч, "Сибирь" хорошо начала, прессинговала, было видно, что они были заряжены на борьбу. Нам после последней встречи и перелёта было тяжеловато в начале, весь матч ребята прикладывали сверхусилия, чтобы поймать ритм, нашу игру.

    Сегодня мы показали характер, все четыре звена, Самонов — на последнем рубеже. За счёт силы воли нам удалось увезти два очка. В Новосибирске всегда непросто играть, очень хорошо поддерживают, очень важная в психологическом плане победа.

    Мы приехали сюда, "Сибирь" всегда хорошо играет дома, доставали много энергии из себя, она помогла выиграть сегодня», — цитирует Козлова «Чемпионат».

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    «Салават Юлаев» идет третьим в Восточной конференции с 26 очками после 20 матчей.

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