Виктор Козлов — о матче с «Сибирью»: За счет силы воли нам удалось увезти два очка

Главный тренер «Салавата Юлаева»считает, что его команда проявила характер в матче против «Сибири» (3:2 Б) и заслуженно победила.

«Тяжелый матч, "Сибирь" хорошо начала, прессинговала, было видно, что они были заряжены на борьбу. Нам после последней встречи и перелёта было тяжеловато в начале, весь матч ребята прикладывали сверхусилия, чтобы поймать ритм, нашу игру.

Сегодня мы показали характер, все четыре звена, Самонов — на последнем рубеже. За счёт силы воли нам удалось увезти два очка. В Новосибирске всегда непросто играть, очень хорошо поддерживают, очень важная в психологическом плане победа.

Мы приехали сюда, "Сибирь" всегда хорошо играет дома, доставали много энергии из себя, она помогла выиграть сегодня», — цитирует Козлова «Чемпионат».

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«Салават Юлаев» идет третьим в Восточной конференции с 26 очками после 20 матчей.