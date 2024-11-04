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    Зубов: Неплохо играли, но тяжело выиграть, когда не забиваешь

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    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о матче против «Спартака» (1:3).

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Просили ребят создавать больше трафика перед вратарем. Но он нас обыграл в конечном итоге. Не пошли на пятак в нужном количестве. Где‑то не хватило везения, отскока. Неплохо играли, но тяжело выиграть, когда не забиваешь.

    Большинство шайб вратарь видел, а голкипер неплохой. Так что если ты не закрываешь обзор, то он все будет видеть и отбивать.

    Предыдущая игра дала нам время поразмыслить. Конечно, просили ребят больше контролировать шайбу и входить в зону с контролем. Неплохая игра, повторюсь. Но счет на табло. Нам нужно более целенаправленно и настырно лезть на пятак, бросать. Голы придут», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

    «Спартак» с 31 очком занимает третьею строчку в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи»16 баллов и последняя, 11-я строчка.

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