2-й таймНьюкасл — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн
  • 17:08
    • «Зенит» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
  • 13:38
    • Шнайдер обыграла Фернандес и вышла в финал турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Тренер «Амура» назвал позитивный момент после разгромного поражения от «Адмирала»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Амур Адмирал КХЛ
    Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок прокомментировал домашнее поражение от «Адмирала» (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Виктор Костюченок
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Костюченок

    «Амур» проиграл восьмой матч подряд. В пяти предыдущих играх хабаровчане не забросили ни одной шайбы.

    «Позитивные моменты? То, что была полная арена, которая гнала нас вперед и поддерживала.

    Ребята не могут забить пять матчей подряд. Работаем над этим — на тренировках получается, а в игре — скованность и сумбур. Не хватает хладнокровных решений, которые помогут забить, что нам сейчас очень нужно. Значит, не сильно агрессивно идем на ворота и закрываем вратаря, мало бросаем. Хотя в этой игре бросили 37 раз, но не забили.

    Понятно, что бросок броску рознь, но вратарь соперника хорошо сыграл. Будем работать дальше.

    Звено лидеров провалило игру, кто-то проиграл свой микроматч 0:3, кто-то — 0:4. Это настораживает, потому что они должны забивать, а они пропускают», — сказал Костюченок, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дерби всея Руси останется за армейцами?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Унион» даст бой «Баварии»
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Голевую феерию ждать не стоит
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хачанов — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие