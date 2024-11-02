Тренер «Амура» назвал позитивный момент после разгромного поражения от «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура»прокомментировал домашнее поражение от «Адмирала» (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Амур» проиграл восьмой матч подряд. В пяти предыдущих играх хабаровчане не забросили ни одной шайбы.

«Позитивные моменты? То, что была полная арена, которая гнала нас вперед и поддерживала.

Ребята не могут забить пять матчей подряд. Работаем над этим — на тренировках получается, а в игре — скованность и сумбур. Не хватает хладнокровных решений, которые помогут забить, что нам сейчас очень нужно. Значит, не сильно агрессивно идем на ворота и закрываем вратаря, мало бросаем. Хотя в этой игре бросили 37 раз, но не забили.

Понятно, что бросок броску рознь, но вратарь соперника хорошо сыграл. Будем работать дальше.

Звено лидеров провалило игру, кто-то проиграл свой микроматч 0:3, кто-то — 0:4. Это настораживает, потому что они должны забивать, а они пропускают», — сказал Костюченок, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.