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    Гатиятулин: Были видны и плюсы, и минусы, над которыми надо работать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Локомотив
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итог матча против «Локомотива» (2:3 Б).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Важный матч для нас. "Локомотив" — самая стабильная команда последних сезонов, у них сбалансированный состав, они прибавили после прошлого финала, стали агрессивнее играть в атаке. Мы работаем с командой три месяца, было интересно посмотреть на наши наработки. В плане неуступчивости, характера и дисциплины ребята заслуживают похвалы. Такие игры важно уметь играть, нам приходилось много преодолевать оборону соперника. Были видны и плюсы, и минусы, над которыми надо работать.

    Почему Яшкин вышел на решающий послематчевый бросок? Мы верим во всех ребята и приняли решение, что бросать будет Дмитрий.

    Пятиминутное большинство? Наверное, подумали, что это ключевой момент в игре, переволновались, шайба перестала держаться, пошли неточные передачи. Но потом в раздевалке подсказали, поправили, и второе большинство показало, что не надо делать ничего сверхъестественного — лишь то, над чем мы работаем,» — приводит слова Гатиятуллина пресс-служба КХЛ.

    «Локомотив» с 40 баллами занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 25 очками идет третьим на «Востоке».

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