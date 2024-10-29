Кудашов о победе «Динамо»: Ожидали тяжелую игру, в принципе ее и получили

Главный тренер московскоговысказался о минимальной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:0).

«Хоть этот сезон и лишь недавно, уже второй раз мы попадаем на команду, в которой только что произошла смена тренера. Как правило, она даёт импульс сопернику. При том надо учесть, что они и так играли хорошо, просто немного у них не ладится. Поэтому ожидали тяжёлую игру, в принципе её и получили.

У нас была шестидневная пауза между играми, которая немного выбила нас из колеи. В каких-то моментах, возможно, мы уступили, потому что не хватало игрового тонуса. Но нашли пути к победе. Где надо мы сыграли правильно. Может быть, это и некрасивая победа. Но она заслуженная», — передает слова Кудашова Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 24 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Витязя» 31-го октября.