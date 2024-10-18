«Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

«Трактор» Фото: ХК «Трактор»
В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Нэйтан Тодд, Никита Зоркин. За «Трактор» забили Александр Кадейкин, Владимир Ткачёв, Михаил Котляревский, Семён Дер-Аргучинцев.
Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Кадейкин — 8 (бол., Сикьюра, Кэмпфер), 8:39 — 1:0. Тодд — 4 (бол., Ливо), 25:05 — 1:1. Ткачев — 4, 31:47 — 2:1. Зоркин — 1 (Тодд), 41:34 — 2:2. Котляревский — 6 (Жарков), 51:29 — 3:2. Дер-Аргучинцев — 1 (п.в., Фукале, Карпухин), 59:11 — 4:2Вратари: Фукале — Вязовой (58:43 — 59:11, 59:28)Штраф: 4 — 8Броски: 41 (11+18+12) — 37 (4+15+18)
«Трактор» идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» занимает седьмую строчку, имея в активе 16 баллов.