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    НХЛ. «Миннесота» уступила «Виннипегу», «Даллас» победил «Сиэтл», «Вегас» — «Анахайм»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября

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    Кирилл Капризов

    «Виннипег» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

    В основное время у хозяев забил Марк Шайфли, у гостей отличился Джейкоб Мидлтон.

    Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Джетс» Кайл Коннор.

    НХЛ
    «Виннипег» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Миддлтон — 1 (Росси), 4:06 — 0:1. Шайфли — 4 (Лаури), 19:58 — 1:1. Коннор — 2 (бол., Шайфли, Моррисси), 60:51 — 2:1Вратари: Хеллибак — ГуставссонШтраф: 6 — 4Броски: 35 (9+14+11+1) — 27 (7+10+9+1)

    «Виннипег» — «Миннесота» — 2:1 ОТ

    «Даллас» — «Сиэтл» — 2:0

    У хозяев забили Сэм Стил и Уайатт Джонстон.

    «Даллас» поднялся на третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 3 матчах. «Сиэтл» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.

    НХЛ
    «Даллас» — «Сиэтл» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Стил — 1 (Блэкуэлл, Харли), 16:17 — 1:0. Джонстон — 1 (Бенн, Стэнковен), 16:30 — 2:0Вратари: Десмит — Грубауэр (57:40)Штраф: 10 — 8Броски: 23 (13+6+4) — 25 (6+9+10)

    «Даллас» — «Сиэтл» — 2:0

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Эдмонтон» — «Калгари» — 1:4

    У гостей забили Коннор Зэри, Джастин Киркланд, Энтони Манта и Расмус Андерссон. Андерссон также сделал две результативные передачи.

    Единственная шайба хозяев на счету Джеффа Скиннера.

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Калгари» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
    Голы: Дж. Скиннер — 1 (Экхольм, Макдэвид), 1:16 — 1:0. Андерссон — 2, 27:30 — 1:1. Манта — 2 (Поспишил, Андерссон), 47:06 — 1:2. Кирклэнд — 1 (Бол, Андерссон), 49:27 — 1:3. Зари — 2 (п.в.), 59:36 — 1:4Вратари: С. Скиннер (57:23 — 58:41, 58:43 — 59:36) — ВладаржШтраф: 6 — 2Броски: 25 (10+5+10) — 29 (5+11+13)

    «Эдмонтон» — «Калгари» — 1:4

    «Вегас» — «Анахайм» — 3:1

    У хозяев забили Бретт Хауден, Томаш Гертл и Павел Дорофеев. Единственный гол гостей на счету Троя Терри.

    НХЛ
    «Вегас» — «Анахайм» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Хауден — 2 (Пьетранджело, Колесар), 6:17 — 1:0. Терри — 1, 11:49 — 1:1. Гертл — 1 (бол., Стоун, Айкел), 45:18 — 2:1. Дорофеев — 1 (Колесар), 54:09 — 3:1Вратари: Самсонов — РаймерШтраф: 2 — 8Броски: 32 (6+18+8) — 23 (10+5+8)

    «Вегас» — «Анахайм» — 3:1
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