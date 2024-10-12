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    «Металлург» одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    «Металлург» одержал победу над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Никита Михайлис — нападающий «Металлурга»
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    Никита Михайлис — нападающий «Металлурга»

    В составе «Металлурга» голы записали на свой счет Алексей Маклюков, Никита Михайлис, Даниил Вовченко и Люк Джонсон.

    У «Авангарда» шайбы забросили Иван Игумнов и Дамир Шарипзянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Маклюков — 1 (Юров), 0:34 — 1:0. Михайлис — 6 (Орехов, Коробкин), 1:57 — 2:0. Игумнов — 1 (Чистяков), 7:21 — 2:1. Вовченко — 4 (бол., Петунин, Юров), 32:33 — 3:1. Шарипзянов — 2 (Чистяков, Мартынов), 43:04 — 3:2. Джонсон — 3 (бол., п.в., Силантьев), 58:45 — 4:2Вратари: Набоков — Хомченко (Проскуряков, 1:57, 58:35 — 58:45)Броски: 30 (14+8+8) — 30 (9+7+14)Штраф: 0 — 20

    После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Авангард» — на 10-й позиции (11).

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