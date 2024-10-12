«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: счет матча 4:2, обзор голов

Бреннан Менелл — защитник московского «Динамо» Фото: globallookpress.com
В составе «бело-голубых» шайбы забросили Артём Михеев, Егор Римашевский, Артём Чернов и Макс Комтуа.
У «Салавата Юлаева» голы записали на свой счет Шелдон Ремпал и Джош Ливо.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Михеев — 2 (Рашевский), 5:26 — 1:0. Ремпал — 6 (Тодд, Хмелевский), 6:03 — 1:1. Римашевский — 2 (бол., Гусев, Менелл), 12:57 — 2:1. Ливо — 8 (Тодд, Варлов), 24:07 — 2:2. Чернов — 1 (Джиошвили, Буруянов), 42:17 — 3:2. Комтуа — 4 (Джиошвили, Пыленков), 44:39 — 4:2Вратари: Ярославлев — Самонов (Вязовой, 44:00, 59:30)Броски: 32 (11+12+9) — 30 (7+10+13)Штраф: 8 — 18
После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. «Салават Юлаев» располагается на 7-й позиции (14 баллов).