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    Малкин рассказал, когда может завершить карьеру

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    Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что ему иногда приходят в голову мысли об окончании профессиональной карьеры.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Если я играю неправильно, если я не очень доволен своей игрой, то да, это, вероятно, мои последние два года. Но я не могу сказать наверняка, что закончу через два года.

    Если я буду хорошо играть в этом году и в следующем году, если я буду доволен своей игрой, то, возможно, я поиграю немного больше после этого. Это было бы здорово», — цитирует Малкина The Athletic.

    Контракт Малкина с «Питтсбургом» действует до 2026 года, он переподписал соглашение в 2022-м.

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