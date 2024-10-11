Малкин рассказал, когда может завершить карьеру

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз»сообщил, что ему иногда приходят в голову мысли об окончании профессиональной карьеры.

«Если я играю неправильно, если я не очень доволен своей игрой, то да, это, вероятно, мои последние два года. Но я не могу сказать наверняка, что закончу через два года.

Если я буду хорошо играть в этом году и в следующем году, если я буду доволен своей игрой, то, возможно, я поиграю немного больше после этого. Это было бы здорово», — цитирует Малкина The Athletic.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» действует до 2026 года, он переподписал соглашение в 2022-м.