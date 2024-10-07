Ротенберг: По нашей игре в целом — есть какие‑то ошибки

Главный тренерподвел итог матча против(4:3 ОТ).

«По нашей игре в целом — есть какие‑то ошибки. Понятно, что они есть — мы пропустили три шайбы. Но спецбригады сегодня… Давайте вспомним, сколько раз мы сегодня играли в большинстве.

Надо разбирать игру по‑хоккейному. Я даже взял с собой статистику. У нас большинства было только на две минуты и 30 секунд. И всё. То есть мы в семь раз больше играли в меньшинстве, чем "Локомотив". В семь раз!

Какой вывод делаем? Значит, мы неплохо в меньшинстве сыграли. И в большинстве тоже. Всё, спасибо.

Хайруллин и Демидов? Есть травмы, к сожалению. Это наша внутренняя кухня. Но никто не пропал. Слава богу, все живы и здоровы. Готовимся к следующей игре. Но мы играем всегда на пределе, кость в кость. Сильный соперник. Надеюсь, что Марат Хайруллин вернется к следующей игре. Ну, а Ваня Демидов у нас играет в каждом матче», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Команда Игоря Никитина по‑прежнему возглавляет Западную конференцию с 22 очками. СКА (17 очков) — на третьей строчке Запада.